Rakitic Juventus | colpo di gennaio | ecco perchè i bianconeri hanno scelto il croato!

Leggi la notizia su juvedipendenza

(Di martedì 10 dicembre 2019)- Continua a tener banco il capitolo calciomercato in casa bianconera. Stando a quanto riportato dalle ultime indiscrezioni trapelate dalla Spagna, lasarebbe pronta ad affondar ilper assicurarsigià da. Un affare che potrebbe decollare sulla base di 35-40 milioni di euro, ma Paratici potrebbe spingere per un prestito con diritto di riscatto., dal canto suo, sarebbe pronto a dire sì all’inizio di una nuova avventura, specie dopo gli ultimi mesi trascorsi ai margini in maglia blaugrana., pedina ideale per Sarri: quantità e qualitàlaha? Il centrocampista croato rimarca totalmente il centrocampista ideale chiesto da Sarri: forza fisica, abilità di palleggio e grande esperienza internazionale. Paratici osserva e valuterà il da farsi. Leggi anche: Infortunio Douglas Costa, vicino ...

FantaMasterApp : 'Juventus, Paratici ha scelto Rakitic: spazio alla tripla cessione, cifre e dettagli' - JuveLiveit : Rakitic alla Juventus, Calciomercato: giorni decisivi - Yuro_23 : RT @GoalItalia: La Juventus tra Meunier e Rakitic, mentre si lavora alla cessione di Emre Can ?? -