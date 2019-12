Ragazza tradita dalla coinquilina | mette la crema depilatoria nello shampoo

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il rapporto tra coinquilini non è mai semplice; se poi subentra l’amore, diventa impossibile. E’ quello che è capitato a due amiche e coinquiline che si sono ritrovate a dove condividere lo stesso uomo: l’epilogo non è stato dei più felici. La vendetta va servita… sotto la doccia! Due donne, un appartamento e un un uomo. Questi sono gli ingredienti per uno storia di vendetta finita molto male. Una delle due ragazze è fidanzata e, come spesso accade, decide di ospitare il fidanzato per qualche giorno. Il caso vuole però che il fidanzato e lasi piacciano e intraprendono una relazione segreta. La fidanzata, ignara della situazione e della relazione clandestina, è serena e convive con entrambi tranquillamente. Accade che una sera, i due amanti pensavano di essere soli e invece… invece la fidanzata rientra prima e li scopre, ma decide di nascondersi ...

_wankycriss : Una volta una tizia ha scritto letteralmente 'amore io e te 4 EVER AND EVER' alla ragazza che l'aveva tradita ripetutamente. Con me. - cyphvrkiller : capite fhe quekla stronza della mia ragazza CKOÈ MIA RAGAZZA NON UN'AMIXA A CAZZO non mi ha detto che si era fatta… - xRache__ : @thebleueinyou Una ragazza ha pubblicato degli screen in cui si mollava con il ragazzo che l’aveva tradita, che la… -