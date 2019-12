Radio Kiss Kiss | ”Aurelio De Laurentiis arrivato a Napoli Sarà presente stasera al San

calciomercato.napoli

(Di martedì 10 dicembre 2019) De Maggio aconferma tutto: ADLal San Paolo ”alle 15 in treno da Roma.in tribuna d’onore allo stadio per-Genk”. Così, Valter De Maggio, direttore diha parlato poco fa ai microfoni dell’emittentefonica. Confermata dunque la presenza di ADL, che non aveva invece preso parte alle recenti sortite della squadra. Ora la dirigenza è al completo, anche per valutare quello cheil futuro di Carlo Ancelotti. L'articolo: ”Aurelio Deal San Paolo” Calciomercato

CalcioMercatoNA : Radio Kiss Kiss, #Alvino sbotta in diretta: ''Mi interessa solo della partita'' #ForzaNapoliSempre #Napoli #RKK - PassarellaRock : @radiokisskiss - PassarellaRock : La radio napoletana ha su Twitter già 585 mila followers - Radio Kiss Kiss Tv dovrebbe approdare sul canale 158 del… -