Quel Verdi parigino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Stasera s’apre alla grande la stagione del Teatro dell’Opera di Roma. Il direttore musicale Daniele Gatti ha scelto “Les Vêpres siciliennes”, un kolossal di Giuseppe, nell’originale francese su libretto di Eugène Scribe. Composta per l’Esposizione universale del 1855, è un’opera in cinque atti

