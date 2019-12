Quando è morta la mamma di Albano Carrisi | il presaggio di Romina

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si è spenta all’età di 96 anni nella sua casa di Cellino San Marco “donna” Jolanda, l’amatissimadi Al Bano. Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore da molti personaggi del mondo dello spettacolo, tra questi non potevano di certo mancare quelli diPower. Il messaggio di addio di… L'articololadiildiproviene da www.meteoweek.com.

shadysvoice_ : RT @obvsessedems: ma vogliamo parlare della reazione di Harry quando si é accorto di aver iniziato a cantare in anticipo? IO SONO MORTA LA… - MaryAnto00 : RT @obvsessedems: ma vogliamo parlare della reazione di Harry quando si é accorto di aver iniziato a cantare in anticipo? IO SONO MORTA LA… - bemyphoto : Chiedo ufficialmente aiuto a chiunque per trovare un modo di placarla quando sono stanca morta dopo una giornata fu… -