Putin: bando contro Russia è illegale

Il presidente russobacchetta ildellada Olimpiadi e Mondali per i prossimi 4 anni deciso dalla Wada, l'agenzia mondiale antidoping. Rispondendo a una domanda aull'argomento,ha dichiarato che "la cosa più importante è che ogni sanzione, come avviene dai tempi del diritto romano, deve essere individuale e non collettiva". Mosca presenterà ricorso, annuncia il presidente russo.(Di martedì 10 dicembre 2019)