Pronto nuovo accordo Usa-Canada-Messico

E' in diritttura d'arrivo l'commerciale Usmca tra Usa,, che sostituirà il Nafta. I capi negoziatori si incontrano a Città delper chiudere l'intesa, che poi andrà al voto in tutti e tre i Paesi. Negli Stati Uniti, la bozza diè stata inviata alla speaker della Camera, Nancy Pelosi, alla quale spetta l'ultima parola. I dem fino ad oggi erano stati restii ad approvare l'Usmca,reclamando una serie di modifiche, soprattutto per rafforzare gli standard per le condizioni di lavoro.(Di martedì 10 dicembre 2019)