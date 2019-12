Programmi TV di stasera | mercoledì 11 dicembre 2019 Su Rai1 il gran finale de «I Medici

Leggi la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Daniel Sharman in I- Nel nome della famiglia, ore 21.35: I– Nel nome della famiglia – 1^Tv – Ultimi Episodi Fiction di Christian Duguay del, con Daniel Sharman, Francesco Montanari, Alessandra Mastronardi. Prodotta in Italia/GB. Anime perdute: Savonarola, che aveva raccolto la confessione di Tommaso, denuncia la sua uccisione e accusa apertamente Lorenzo, che però continua a negare. Clarice, che ha scoperto di essere incinta e spera in un nuovo inizio per lei e il marito, comincia a sospettare la verità. Per continuare la sua strategia di controllo sulla Santa Sede, il Magnifico promette la mano della figlia Maddalena al figlio del Papa, scatenando una crisi familiare che porta alla rottura con la moglie. Il destino della città: In lutto per la perdita di Clarice, Lorenzo si lascia convincere da Bernardi che l’unica soluzione per non perdere ...

