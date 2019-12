Previsioni Meteo | attenzione allo “scherzetto” di Venerdì 13 | NEVE in pianura al Nord

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)– Mentre in queste ore si sta verificando il primo “ruggito” dell’Inverno al Sud Italia, con forte maltempo e abbondanti nevicate sui rilievi (in Calabria ci sono stati persino nubifragi, tornado e grandinate), gli ultimi aggiornamenti dei modellirologici per i prossimi giorni delineano scenari particolarmente importanti e se vogliamo anche clamorosi, perchè inaspettati. Tra poco più di 48 ore, infatti, potremo assistere alla prima nevicata della stagione inPadana, mentre il Centro/Sud verrà investito da una violenta ondata di maltempo con venti da uragano, piogge torrenziali e forti mareggiate. Intanto nella mattinata di Mercoledì 11 Dicembre insisteranno piogge e temporali in Puglia, Calabria e Sicilia, con nevicate sui rilievi e fenomeni localmente intensi nella Calabria jonica e nella Sicilia tirrenica. Anche Giovedì 12 ...

