Previsioni meteo 11 dicembre | in arrivo freddo e raffiche di vento | le regioni a rischio

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ledi domani, mercoledì 11: oltre un drastico calo delle temperature, complice l'di aria gelida dal Nord Europa, sono previstedi, con possibili mareggiate, soprattutto al Sud, pioggia e fenomeni violenti su Calabria e Sicilia, dove è stata diramata allertagialla.

