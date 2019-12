Prescrizione per Manlio Messina | l’assessore era indagato per truffa

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Dopo quattro anni di indagini è alla fine giunta laper l’assessore al Turismo della Regione Sicilia, accusato diai danni dello Stato per alcuni rimborso ottenuti in maniera indebita dal comune di Catania. L’ultima udienza avvenuta due settimane fa si era infatti resa necessaria soltanto per calcolare la data esatta dellain modo da archiviare il caso, che faceva riferimento a fatti avvenuti oltre sette anni fa. Numerose persone hanno tuttavia criticato le modalità del processo per i continui rallentamenti che lo hanno caratterizzato e che avrebbero comportato l’avvenutaperper l’assessoreAssieme all’assessore di Fratelli d’Italia erano imputati nel processo anche i soci amministratori della Pri. Bel. Giuseppe Anastasio Privitera e Daniele Agatino ...

Mov5Stelle : A partire dal giudizio per il “lodo Mondadori” fino al più recente caso “De Gregorio”, i processi a carico del lead… - La7tv : #tagada #Prescrizione, Gherardo Colombo: 'Non è giusto permettere che una persona rimanga sotto processo per tutta… - Mov5Stelle : Ci sono tante famiglie in Italia che aspettano giustizia per i propri cari. Dal primo gennaio sarà finalmente legge… -