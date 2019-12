Presa banda di kosovari che rubava nelle auto ferme in aree di servizio

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Per derubare le vittime usavano tre tecniche. Ecco le immagini di come agivano, nel video della polizia Fingevano di aver bisogno di informazioni e, mentre un complice distraeva la vittima, l'altro si intrufolava nell'abitacolo per derubarla. Era questo uno dei metodi usati da unadi cittadini, che ha messo a segno una serie di furti in variedidel Friuli Venezia Giulia e del Veneto. La polizia di stato di Udine ha portato a termine l'operazione Predator, individuando e fermando la. Le indagini dei poliziotti, avviate dagli agenti della polizia stradale di Udine e della sottosezione di Palmanova, erano partite lo scorso maggio. Alcuni turisti stranieri avevano denunciato di aver subito due furti, mentre erano fermi all'grill sulla A4. L'attività investigativa, coordinata dalla procura della Repubblica di Pordenone, ...

