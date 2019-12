Premiata ditta Casellati & friends A Palazzo Madama… Madama dorè Dal “Per sempre

lanotiziagiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Avete bisogno di farvi un po’ di pubblicità? Di ottenere un patrocinio illustre per la vostra manifestazione? Di promuovere a costo zero pro loco, associazioni, premi letterari? Assegnatele un premio – una sculturina, un bozzetto, un cachinno – e la presidente del Senato Maria Elisabetta Albertivi spalancherà le porte del pregevole Salone degli specchi diGiustiniani, facendosi immortalare sorridente al vostro fianco. La performance verrà perpetuata sul sito del Senato a mezzo comunicato, foto e video. Che volete di più? UN PREMIO AL GIORNO. Il 4 dicembre laha ricevuto la prima edizione del premio letterario I sassi, nato da poco a Matera e consegnato dalla fondatrice e psicologa Vera Slepoj. Non risulta che laabbia scritto libri di recente, ma ha “promosso la cultura” istituendo, una volta al mese, l’appuntamento Senato; Cultura ...

