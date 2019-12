Prelievo d’organi | il Ruggi risponde ad una emergenza nazionale

Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Ancora una volta l’AOU San Giovanni di Dio ed’Aragona di Salernoad un’salvando la vita a chi attendeva un fegato. E’ quanto accaduto con l’ultima donazione di organi registrata nella Rianimazione del Plessodove una ragazza di 24 anni era stata trasferita cinque giorni fa a seguito di un grave incidente stradale. Quando ieri mattina i medici hanno riscontrato la morte cerebrale, hanno avvicinato i familiari che senza esitazione, pur lacerati dal dolore per aver perso l’unica figlia, hanno immediatamente acconsentito aldegli organi. La delicata macchina organizzativa si è messa in moto e mentre a Salerno si procedeva con l’accertamento di morte, il Centro Regionale Trapianti provvedeva ad organizzare le varie equipe da far giungere al. Poi, all’improvviso, è arrivata la segnalazione da ...

