Potenziata la batteria del Samsung Galaxy S11 | filtra un certo ottimismo

optimaitalia

(Di martedì 10 dicembre 2019) Sembra proprio che il produttore asiatico abbia tutte le intenzioni di munire i suoi prossimiS11 di batterie assai capienti, in grado di fare la differenza rispetto a quelle che hanno alimentato le precedenti generazioni e che consentano un salto di qualità ben demarcato. Come riportato da 'nashvillechatterclass.com' sulla base del database di SafetyKorea, è arrivata la certificazione delladelS11, che avrà probabilmente un amperaggio di 4500mAh con nome in codice EB-BG985ABY (dovrebbe identificarsi con una variante dell'unità energetica che anima ilNote 10 Plus, contraddistinta a propria volta dal codice EB-BN975ABU). Vi avevamo già parlato della possibileche andrà ad alimentare ilS11 Plus, da ben 5000mAh (venne certificata non troppi giorni fa nello stesso database di SafeyKorea) e con codice ...

andreazenatti93 : RT @OptiMagazine: Potenziata la batteria del #SamsungGalaxyS11: filtra un certo ottimismo - OptiMagazine : Potenziata la batteria del #SamsungGalaxyS11: filtra un certo ottimismo -