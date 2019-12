Porto il teatro in diretta Tv perché amo far ridere

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Laura Rio L'attore regista regalerà al pubblico di Raidue tre sue commedie. Recitate durante la messa in onda «Scusa un attimo, mi è andato un po' di peperoncino nel naso...». Dopo qualche secondo Vincenzo Salemme riesce a parlare al telefono. E tra lo sbucciare delle melanzane («le sto preparando alla pizzaiola con pomodoro secco, aglio...») ci racconta il suo prossimo impegno. Decisamente intrepido: portare ilin televisione, ma non con una semplice registrazione, bensì in. Un' impresa pochissimo esplorata nella storia del piccolo schermo: una specie di reality delo la va o la spacca, se sbagli la battuta, devi solo riuscire a rimediare in qualche modo. E sarà così, per tre serate, indall'Auditorium della sede Rai di Napoli, sul secondo canale. Con le sue commedie più belle. Titolo ovviamente Salemme il bello... della!. Primo ...

