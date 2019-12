Pontecagnano Faiano | il 14 e 15 dicembre torna il Faville Festival

anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Il 14 e il 15, lo show delle arti digitali che già lo scorso anno ha animato ed incantato le strade e le piazze cittadine. Il progetto, finanziato con i fondi della Regione Campania e sostenuto da Scabec (Società Campana Beni Culturali), dal Comune retto da Giuseppe Lanzara e dal Museo Archeologico Invasioni Digitali, mira a creare una profonda sinergia fra arte ed applicazione tecnologica, in uno scenario urbano quale quello che si sviluppa tra le aree destinate ad accogliere l’evento: Via Alfani, C.so Europa e Piazza Risorgimento. Fondamentale anche il supporto delle aziende private, come McDonald’s Salerno, Farmacie Ammirati e Conad. Svariate le iniziative in programma in un week end denso di emozioni e sensazioni, che avvolgeranno gli spettatori in un clima di ...

