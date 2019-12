Piazza Cardelli e Piazza Pasquino nel Municipio I diventano pedonali

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Prima parcheggi a cielo aperto per decine di auto e aree per la sosta selvaggia. Oggi spaziprotetti da colonnine in travertino con panchine in marmo., dietroNavona, e, a due passi dal Parlamento, sono rinate. Questa mattina, alla presenza del presidente del Idi Roma, Sabrina Alfonsi, e’ avvenuta l’inaugurazione delle due piazze dopo gli interventi di riqualificazione durati circa un mese. L’intervento e’ stato reso possibile grazie al finanziamento dei privati nell’ambito del bando ‘Roma sei mia’ del I. Nel caso dile risorse arrivano dal ristorante Clotilde mentre adall’associazione Amor, che comprende residenti e commercianti tra cui il negozio Society e l’hotel G-Rought.si presenta oggi come un ...