Piacenza | ritrovato quadro | potrebbe essere opera di Klimt rubata nel ‘97

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gabriele Laganà La scoperta è avvenuta per caso durante lavori nel giardino della Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di. In corso verifiche per attestarne l’autenticità Un prezioso ed inaspettato ritrovamento è stato fatto nel pomeriggio di oggi alla Galleria d'arte moderna Ricci Oddi di. Nel corso di lavori di ripulitura di un'edera che copriva una parete esterna della struttura è stato rinvenuto un sacco nero della spazzatura con dentro unnascosto all’interno di un'intercapedine chiusa da uno sportello. La galleria è stata subito chiusa al pubblico e piantonata dagli agenti della volante mentre è in corso un sopralluogo della polizia scientifica e della squadra mobile. Al momento non ci sono certezze sul ritrovamento ma si ipotizza che il dipinto occultato nel sacco possal’di Gustav‘’Ritratto di Signora’’ rubato nel febbraio ...

LaStampa : Il presunto dipinto di Gustav Klimt 'Ritratto di Signora' rubato nel febbraio 1997 alla Galleria d'arte moderna Ric… - repubblica : Ritrovato quadro a Piacenza, si crede sia il Klimt rubato quasi 23 anni fa - HuffPostItalia : Ritrovato a Piacenza 'Ritratto di signora' di Gustav Klimt -