Perugia | incendio e scoppio in casa | grave una bambina | ferita anche la nonna

(Di martedì 10 dicembre 2019) Unaè rimastamente ustionata in seguito a un, e a uno, avvenuto nell'abitazione dove la famiglia vive alla periferia di. Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sarebbero sviluppate da una stufa dopo che probabilmente era stato utilizzato del liquido infiammabile per l'accensione.

