(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma - Unaprovenuta dal Nord Atlantico sta attraversando l'e dopo aver abbandonato le regioni del Nord si concentra in queste ore su parte del Sud, del medio Adriatico e delle isole maggiori distribuendoa macchia di leopardo.segnalati tra Molise e alta Puglia con coinvolgimento soprattutto del Gargano. Altri fenomeni anche temporaleschi interessano Calabria e Sicilia con accumuli pluviometrici che in poche ore hanno raggiunto i 20mm sul Palermitano. L'aria fredda che spinge il fronte verso sud sta provocando un calo termico e favorisce il ritorno della neve sui rilievi della Sila dai 1500m. Altrisi stanno scaricando all'alba di oggi, martedì, al largo della Campania e in Sardegnaa costa Smeralda e nel sud della regione. VENTI IN RINFORZO - Si segnalano inoltre i venti che stanno rinforzando intorno ...

Perturbazione nordatlantica in transito sull'Italia, piogge e temporali al centro sud