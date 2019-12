Per Michelle Obama la procedura di impeachment contro Trump è surreale

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Per l’ex first lady, ladiil presidente Donaldper il Kievgate è “”. ”È. Non credo che la gente sappia cosa farne. Se penso che possiamo tornare indietro? Oh sì”, ha dettoin un’intervista a Today Show su NBC. “Abbiamo visto tempi difficili in questo Paese. Abbiamo attraversato depressioni, guerre, bombardamenti e attacchi terroristici … e ne siamo sempre usciti più forti”.Le dichiarazioni dell’ex first lady – riprese dalla Cnn - arrivano mentre i democratici hanno annunciato le accuse formalinell’ambito delladi. Si tratta di abuso di potere e ostruzione del Congresso. Se i capi d’accusa verranno adottati in seduta plenaria, la prossima settimana,...

