Per far crescere il Pil abbiamo bisogno di più donne al lavoro Visco

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Per l’Italia la crescita potenziale prevista per i prossimi anni dipende fortemente dalle ipotesi circa la partecipazione femminile, che ne risulta essere un motore fondamentale”. Lo afferma il governatore della Banca d’Italia, Ignazio, intervenendo al Convegno della rivista Economia Italiana ‘Gender gaps in the Italian economy and the role of public policy’.L’italia è il fanalino di coda nella Ue a 28 per il tasso di partecipazione femminile al mercato del. Lo scorso anno il tasso di partecipazione è stato del 56%, e il divario rispetto alla partecipazione maschile è elevato anche tra i più giovani: circa 17 punti percentuali nella fascia 25-34 anni.La partecipazione femminile - sottolinea- è un motore fondamentale per la crescita potenziale del Paese nei prossimi anni, ...

