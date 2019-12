Pensioni ultime notizie | dopo Quota 100 ecco il Ddl 857 | cos’è

termometropolitico

(Di martedì 10 dicembre 2019)100il Ddl 857,Il post100 continua a preoccupare e una soluzione andrà trovata nell’immediato, piuttosto che aspettare l’ultimo momento, ovvero quando sarà troppo tardi. Nellesettimane si è spesso ripetuto che un’abolizione improvvisa e subitanea di100, come auspicato da Italia Viva per reinvestire quelle risorse altrove, sarebbe impossibile perché creerebbe nuovi esodati. Al contempo, però, sarà necessario trovare una soluzione di flessibilità post-100, al fine di ammorbidire lo scalone che ci saràil 2021, quando chi compirà 62 anni di età e 38 anni di contributi dal 1° gennaio 2022 si ritroverà a dover aspettare altri 5 anni prima di poter andare in pensione, senza dunque più poter sfruttare100. La soluzione, invero, c’è già e non è neppure nuova:così che rispunta il Ddl 857 del 2013, con ...

zazoomnews : Quota 100 pensioni flessibili per il dopo: ipotesi età variabili con possibili penalizzazioni - #Quota #pensioni… - infoitinterno : Pensioni quota 100 ultime notizie, come cambia la misura dopo il 2021 - Rise_The_Sky : @repubblica Ci sarebbero più soldi per stipendi e pensioni [DEI POLITICI]. Poverino si è dimenticato le ultime due paroline -