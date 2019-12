Pensioni 2020 | la rivalutazione prevista dalla Legge di Bilancio

leggioggi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il ddlattualmente all’esame del Parlamento prevede una revisione del meccanismo didelle, ad oggi differenziato secondo sette scaglioni. La Manovra vuole introdurre nel-2021 unapari al 100% per lefino a quattro volte l’assegno minimo, per poi ridursi al 77, 52, 47, 45 o 40%. Gli scaglioni passerebbero poi a tre nel 2022. Prima di analizzare le novità, vediamo l’attuale sistema die quali differenze ci sono a seconda dell’importo della pensione. Novità sue contributi2019: la situazione attuale L’attuale meccanismo diè figlio dell’ultimadiche ha previsto per il triennio 2019-2021 sette aliquote decrescenti: 100% diper ledi importo fino a tre volte l’assegno minimo (pari a 513 euro nel 2019); Alledi importo compreso fra ...

GuidaalLavoro : Pensioni, da quota 100 a opzione donna: ecco tutte le finestre per lasciare il lavoro nel 2020 - GildaLiguria : Pensioni scuola 2020, la circolare Miur ritarda - marklotito97 : RT @AndreaMantegn16: Pensioni da fame per le persone disabili e anziani quanto si decidono i politici a aumentare le pensioni dicono nel 20… -