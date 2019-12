ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) “La legge diè questa: vai dove ti portano le convinzioni, non semplicemente il cuore. Il Napoli è una convinzione, una conversione totale. Dal suo punto di vista, il giusto premio dopo la sofferenza dell’addio al Milan”. Esordisce così, sul Corriere dello Sport, Alfredo, parlando della successione ormai quasi certa diad Ancelotti, sulla panchina del Napoli. Dopo l’addio sofferto al Milan, Ringhio ha. Ha seguito il consiglio di Jorge, che gli suggeriva di aspettare il momento giusto per dire di sì. Non voleva accettare una panchina tanto per allenare. Ha rifiutato il Genoa, la Samp, anche la Cina, che gli aveva offerto il posto per gennaio. “si fida di poche persone, una è Jorge. Ha trascorso l’intera estate tra Spagna e Portogallo, si metteva in auto e macinava chilometri per fargli visita. Si beccava ...

napolista : Pedullà: #Gattuso ha ascoltato #Mendes. Ha aspettato un'occasione unica ed è arrivato il Napoli - ilNapolista - infoitsport : Pedullà: 'Gattuso preferisce il Napoli alla Fiorentina, in caso di esonero di Montella arriverà altro allenatore' - infoitsport : Pedullà: “Gattuso al Napoli, tutto pronto. ADL forte anche su Ibra. Vi racconto tutto” -