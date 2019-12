Patty Pravo | “Vivo con il fantasma di mia nonna”

Leggi la notizia su movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019)ha sorpreso il pubblico di Live Non è la D'Urso e la stessa conduttrice raccontando simpatici aneddoti della sua vita, tra fantasmi e canne fumate con Jimi Hendrix.vive con ildella nonna: non è il titolo di una sorta di finto scoop, ma solo uno dei simpatici anneddoti che l'ex ragazza del Piper ha raccontato a Live Non è la D'Urso, dove ha tenuto banco con la sua simpatia e le sue storie di vita vissuta.ieri sera è stata una delle ospiti del salotto serale di Barbara D'Urso e come sempre la cantante non si è risparmiata raccontando numerosi aneddoti, tutti al limite dell'inverosimile (ma solo per chi non ha familiarità con il suo personaggio).ha sorpreso la conduttrice del ...

