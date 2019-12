Patty Pravo scatenata a Live | “Il carcere? Bellissima esperienza”

velvetgossip

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le apparizioni televisive di, per una musicista affermata e tutt’ora in grande attività come lei, non sono moltissime. Anche per questo l’approdo in prima serata, per di più nel seguitissimo talk serale di Barabra D’Urso, aveva promesso fin da subito il massimo dell’intrattenimento. Così è stato, con la cantante veneziana arrivata a tenere banco nella recente puntata dello show con una serie di dichiarazioni incredibili. Spaziando tra i ricordi della sua carriera,ha affrontato argomenti tabù in prima serata, dalla droga al famoso, breve periodo di. Fino alla storica e breve amicizia con Jimi Hendrix. Dall’arresto alla droga al rapporto con Jimi Hendrix,racconta tutto: “La polizia ci beccò a fumare, così nacqua le nostra amicizia” A proposito del famoso arresto, che la portò a trascorrere qualche giorno in ...

infoitcultura : Patty Pravo: 'Una volta il fumo era buono, ora fa schifo' - infoitcultura : Patty Pravo bigama, lo scandalo negli anni ’80: due mariti in contemporanea - infoitcultura : Patty Pravo: “Mai fumato una canna con Ornella Vanoni ma con Hendrix sì, allora c’era roba buona” -