Pattinaggio artistico | Morgan Ciprès nella bufera | accusa di molestie sessuali per il

(Di martedì 10 dicembre 2019) Terremoto nel mondo del. Il Centro per la Sicurezza nello Sport degli Stati Uniti ha aperto un fascicolo d’inchiesta sul pattinatore(Campione Europeo in coppia con Vanessa James) per presunti abusisu una giovane atleta di tredici anni. Il fatto risale a dicembre 2017, circa due mesi prima delle Olimpiadi Invernali Di PyeongChang 2018. Secondo quanto riportato quest’oggi dal quotidiano USA Today, il pattinatore francese stanziato negli Stati Unti avrebbe mandato ad una ragazzina tredicenne, con cui condivideva la stessa pista di allenamento, delle foto dal contenuto esplicito. Sempre secondo la testata giornalistica statunitense, che dice di essere in possesso di documenti riservati sul caso, gli allenatori del pattinatore John Zimmerman e Silvia Fontana sarebbero stati a conoscenza dell’accaduto e avrebbero esercitato ...

