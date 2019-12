Parte la marcia per Liliana Segre a Milano: 600 sindaci, c’è anche il centrodestra (Di martedì 10 dicembre 2019) È partita poco dopo le 18, a Milano, la marcia per Liliana Segre, organizzata dal Comune di Milano, dall’associazione nazionale Comuni italiani (ANCI), dalle autonomie locali italiane (ALI) e dall’unione Province italiane (UPI). Seicento i sindaci, tutti con fasce tricolore ma senza simboli di partito, che stanno “scortando” la senatrice a vita dicendo no all’odio. La marcia a Milano Foto di Open Un corteo cominciato in piazza Mercanti e che proseguirà in piazza Duomo passando per la galleria Vittorio Emanuele II fermandosi, infine, in piazza della Scala. Lì è previsto l’intervento della senatrice Liliana Segre. «Penso sia giusto che prenda la parola solo lei a conclusione della marcia perché la politica porterà la sua testimonianza e la voglia di essere la scorta della senatrice, aspettiamo le sue parole», ha detto il sindaco di Milano Beppe ...

Leggi la notizia su open.online

Zazoom Tv - Live Video Breaking News Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Parte marcia