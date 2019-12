Parla la madre di Andrea Pasini | ”Ho trovato l’auto di Andrea ribaltata”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il racconto straziante dei genitori, restituiscono il profilo di un ragazzo solare ed amante della vita, vittima di un terribile incidente che ha spezzato i suoi giorni.no i genitori di, il ragazzo di Bagnara, morto in seguito ad un terribile incidente nella notte tra sabato e domenica. “L’unica consolazione che troviamo … L'articololadi:”Hol’auto diribaltata” proviene da www.meteoweek.com.

