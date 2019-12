Parigi può attendere | trama e cast del film in tv

Leggi la notizia su tvzap.kataweb

(Di martedì 10 dicembre 2019) Martedì 10 dicembre in prima serata Rai 1 trasmettepuò, commedia del 2016 scritta, co-prodotta e diretta da Eleanor Coppola.può, trailerpuòSposata da anni con un impegnatissimo produttore cinematografico, Anne accetta un passaggio da Jacques, socio in affari del marito, per raggiungerepartendo da Cannes. In sua compagnia, la donna riscoprirà la gioia di vivere.puòNelDiane Lane (Rusty il selvaggio, Sotto il sole della Toscana, Serenity – L’isola dell’inganno) che interpreta la protagonista Anne, Arnaud Viard che veste i panni di Jacques, e Alec Baldwin (una candidatura all’Oscar al miglior attore non protagonista per The Cooler, ha vinto 3 Golden Globe, 3 Premi Emmy e 8 Screen Actors Guild per la serie tv 30 Rock) che interpreta Michael.può, ...

