Paola Cortellesi | | La mia Befana ha conquistato i bambini è tra i film più

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Video intervista aalle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, dove è stata premiata per il successo delLavien di notte, secondoitaliano più visto nel 2019. Ormaiè da divinità tutta d'oro del cinema italiano: il pubblico la ama e, grazie al successo delLavien di notte, secondoitaliano più visto nel 2019, diretto da Michele Soavi e scritto da Nicola Guaglianone, è stata premiata con le Chiavi d'Oro alle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento. Abbiamo incontratoa Sorrento, dove ci ha detto di essere felicissima per l'affetto del pubblico: "Mi piace fare cose che siano popolari, che possano piacere a tanti tipi di pubblico: in questo caso sono molto contenta perché ci siamo addentrati in un ...

Misurelli77 : RT @Sfrida2: Caspita.... Paola Cortellesi...ha messo un like a un mio tweet... ????????????????? GRAZIE!!! PAOLA...ONORATA ? - Sfrida2 : Caspita.... Paola Cortellesi...ha messo un like a un mio tweet... ????????????????? GRAZIE!!! PAOLA...ONORATA ? - fmiraglia66 : RT @AleAllocca: .@PaolaCortellesi e la #Brexit “Signora mia, la vedo tanto brutta…” L'attrice nei giorni scorsi a Londra insieme al marito… -