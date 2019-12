Palumbo | Giunta deve spiegare chiusura prolungata metro Barberini

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – “Ennesimo rinvio, ennesima promessa mancata, ennesimo eclatante esempio di inefficienza sulla pelle dei romani. La stazioneche, secondo quanto emerso proprio nel corso di una commissione Trasparenza, doveva riaprire almeno in uscita l’8 dicembre, e’ ancora chiusa. Un danno enorme per le migliaia di pendolari romani e per tutti i commercianti che, sotto Natale, speravano in una ripresa dei loro affari dopo ben 9 mesi didella stazione. L’amministrazione comunale abbia almeno la decenza di dare una risposta chiara ai cittadini motivando il protrarsi delladi questa stazione. Esprimo la mia solidarieta’ a tutti i commercianti che hanno manifestato questa mattina in piazza”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd, Marco. L'articolo...

