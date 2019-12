Pallavolista allatta il figlio in campo durante una partita

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) La neo mammail suo bambinounaimportante: lo aveva sentito piangere e si è fatta sostituire. La foto è diventata virale sui social.ilinIn India, l’atleta ha chiesto il cambio a una sua compagna di squadra per poterre ildi sei mesi che stava piangendo. Protagonista della vicenda è Lalventluangi, unaindiana del stato nordorientale di Mizoram che gioca nella squadra di Tuikum. Nonostante stesse giocando un match ufficiale del Mizoram State Games, una competizione di pallavolo dello stato indiano, non ha esitato un momento a farsi sostituire quando il suo piccolo ha avuto bisogno di lei. La fotografia è stata condivisa su Facebook e in breve tempo ha fatto il giro del mondo, raccogliendo migliaia di condivisioni e commenti. Lalventluangi era arrivata con il bambino tra le ...

