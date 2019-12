Pallavolista allatta durante partita | la foto diventa virale

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Appena ha sentito il figlio di sette mesi piangere dalla tribune, la giovaneindiana dello stato nordorientale di Mizoram, Lalventluangi (questo il suo nome), ha chiesto il cambio per farsi sostituire. E nel pieno di unaufficiale, l’atleta si è seduta in panchina e si è messa adre al seno il figlio. Come è facile intuire, ladi quell’atto èta subitosui social. L’immagine è stata condivisa su Facebook. In poco tempo ha raccolto migliaia di condivisioni e commenti. La maggior parte degli utenti si è dimostrato d’accordo con la scelta della donna.La vicenda è accadutaunadei Mizoram State Games, una competizione di pallavolo dello stato indiano. Lalventluangi era arrivata in campo già col suo piccolo, affidato alle cure dei parenti a bordo campo mentre lei era ...

