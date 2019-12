Pallamano | Mondiali femminili 2019 | Russia prima semifinalista | Romania fuori dai giochi

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Nuova giornata di gare aidifemminile, dove è arrivato il primo verdetto, con lacampione olimpica in carica che ha conquistatodi tutti il pass per le semifinali, sconfiggendo 35-28 il Montenegro. Decisiva la prova di Yulia Managarova, autrice di 12 gol, in una partita dominata soprattutto nella seconda parte di gioco. Passo avanti quasi decisivo anche per la Spagna, giustiziera 33-31 delle padrone di casa del Giappone, volando dunque a -1 dalle russe, avversarie delle iberiche proprio nell’ultimo turno, in cui cercherà di rimanere in corsa la Svezia, oggi capace di piegare per 34-22 la, ora eliminata aritmeticamente. I risultati di oggi: Spagna-Giappone 33-31 Svezia-34-22-Montenegro 35-28 La classifica aggiornata:8, Spagna 7, Svezia 5, Montenegro 4, Giappone e0. gianni.lombardi@oasport.it Clicca ...

