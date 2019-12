Palazzo Bonaparte | per Natale arriva ‘I Love Lego’

romadailynews

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma – Un regalo diper la citta’ di Roma: Arthemisia, dal 24 dicembre – oltre alla mostra attualmente in corso dedicata al mondo dell’Impressionismo che sta richiamando migliaia di visitatori da tutto il mondo – presenta ILego, la mostra per bambini e appassionati di tutte le eta’. In un gioco di colori e prospettive, tra spettacolari diorami e creazioni artistiche,no dal 24 dicembre al 19 aprile 2020 a– spazio Generali Valore Cultura, scenari minuziosamente riprodotti e ambienti realizzati in decine di metri quadrati con i mattoncini piu’ famosi del mondo. ILego presenta in scala ridotta dettagliatissime riproduzioni di fantastici mondi: dalla frenesia della citta’ contemporanea alle avventure leggendarie dei pirati; dai paesaggi medievali agli splendori dell’Antica Roma in una ...

