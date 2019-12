PAGELLE Inter Barcellona | Lautaro Martinez lotta | Ansu Fati decisivo VOTI

Leggi la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata della Champions League 2019/20:Ledei protagonisti del match tra, valido per valido per la 6ª giornata della fase a gironi della Champions League 2019/2020. TOP:, Godin FLOP: Brozovic, Umtiti: Handanovic 6; Godin 6.5, De Vrij 6.5, Skriniar 6.5; D’Ambrosio 5.5 (75′ Politano 5), Vecino 5.5, Brozovic 5, Borja Valero 6 (76′ Esposito sv), Biraghi 5.5 (67′ Lazaro 5.5);7, Lukaku 6.: Neto 6; Wague 5.5, Umtiti 5, Lenglet 5.5, Junior Firpo 5.5; Rakitic 6.5 (62′ De Jong 6), Todibo 6, Vidal 5.5; Alena 6, Griezmann 5.5 (62′ Suarez 6), Perez 6.5 (85′7). Leggi su Calcionews24.com

internewsit : Pagelle Inter-Barcellona: Lautaro Martinez speranza, Lazaro buio. Godin 5 - - interliveit : #InterBarcellona 1-2: flop dei nerazzurri, #Conte saluta la #Champions - OA_Sport : Pagelle #Inter-#Barcellona 1-2, voti Champions League: Ansu #Fati manda all’inferno i nerazzurri -