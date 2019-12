Pagelle Inter-Barcellona 1-2 | voti Champions League | Ansu Fati manda all’inferno i

Leggi la notizia su oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si chiude la stagione dell’nella2019-2020. I nerazzurri cadono in casa per 1-2 contro unsperimentale e contemporaneamente, pagano la vittoria del Borussia Dortmund. La squadra di Conte dà tutto quello che ha ma non basta. I gol di Perez epiegano quello di Lukaku che ha sulla coscienza diverse ghiotte occasioni sprecate. Andiamo, quindi, a consegnare ledel match di San Siro. LEDI(3-5-2) Handanovic 7 – Il capitano difende la porta alla grande e chiude tutto quello che può, sia su Perez nel primo tempo, sia su Griezmann al 58′ con due conclusioni insidiose. Sui gol subiti nulla può. Godin 6 – Gran parte della frittata sul gol delè colpa sua. Da quel momento sale di livello e regala una prestazione di grandissima intensità. de Vrij 6.5 – Il perno della ...

