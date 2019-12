Oscar Branzani dopo al rottura con Eleonora Rocchini | Basta falsità | non mi vedo

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Novella Tolonila fine della relazione con l'ex corteggiatrice, al tronista sono stati attribuiti una serie di flirt che però il 30enne partenopeo ha seccamente smentito sui social network Sono passati pochi mesi dalla fine della storia d'amore tra l'ex tronistae la sua scelta,. La relazione non è finita bene e le accuse di "violenza", mosse dalla toscana nei confronti del suo ex fidanzato, sarebbero finite addirittura in tribunale. Anche la sorella del calciatore, Dalila, avrebbe alimentato la diatriba tra i due, svelando alcuni retroscena choc sulla loro separazione. Oggi, a distanza di alcuni mesi, la situazione sembra essersi calmata ed entrambi pare abbiano voltato pagina. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il calciatore napoletano si starebbe frequentando con una modella 27enne, pronto a dimenticare l'ex. Commenti e like ...

