Oroscopo di Paolo Fox | 10 Dicembre | ecco cosa dicono le stelle

(Di martedì 10 dicembre 2019) Appuntamento quotidiano con l’diFox, secondo il quale per ognuno dei segni zodiacali sono riservate delle sorprese. Piacevoli o no? Scopriamolo insieme.segno per segno Ariete: stai tenendo dei discorsi molto profondi. Lo fai per attirare l’attenzione di chi ti circonda e per essere preso sul serio. Tuttavia se non cambi atteggiamento, rischi di perdere le occasioni che meriti. Toro: pare che tutto sia tornato alla normalità. Le persone che ti circondano non si aspettano che tu faccia qualche passo falso. Qualcuno potrebbe approfittare della tua incoscienza, ma anche tu hai un limite oltre il quale non si può andare. Gemelli: è una giornata di segreti svelati. Le persone che ti circondano forse ti nascondono qual, ma tutto verrà a galla. Per fortuna, capirai la gravità delle bugie dette e la loro relè valenza. Cancro: forse a qualcuno non sei ...

