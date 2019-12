Ornella Muti | la più sexy del Cinema italiano lo racconta solo ora | “È stata una tortura”

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il programma ‘Maledetti Amici Miei’ ha ospitato una persona d’eccezione: la grandissima eattrice italiana. La donna ha parlato della sua lunga carriera e nei suoi confronti non sono mancati gli apprezzamenti da parte di alcuni conduttori. Giovanni Veronesi ha infatti detto: “Ti metterei in un baule e ti porterei via”. Ed Alessandro Haber: “Avevamo lo stesso impresario e abbiamo fatto un film insieme, ma non abbiamo mai cenato insieme…”. Poi si è quindi passati alle dichiarazioni di, che sono state tutt’altro che banali: “Recitare? Non volevo fare l’attrice perché sono molto timida e per stare davanti alla macchina da presa devi in qualche modo lasciarti andare. Per me sono stati anni di tortura, paura terribile, di far male, di far sbagliato, poi viviamo in questo mondo che sta diventando sempre ...

WildmanPammer : RT @historylvrsclub: Ornella Muti 1969. More pics: - SadBall : Quando leggo qualche account di vecchi che parlano di sesso mi ricordo questa cosa qua: una volta dopo aver perso u… - zazoomnews : Ornella Muti confessa: Fare lattrice? Sono stati anni di tortura e di paura - #Ornella #confessa: #lattrice?… -