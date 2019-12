Ora le colf puliscono casa senza vestiti

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Carlo Lanna Pulireè diventato efficiente e sexy secondo le intenzioni delle Naturist Cleaners, società inglese che in patria sta spopolando La notizia è stata lanciata da Libero e, subito, è diventata virale. In Inghilterra è nata un’impresa di pulizie che annovera donne procaci e smaliziate che lavano, stirano e mettono in ordine lanessun tipo di vestito indosso. Loro si fanno chiamare le "Naturist Cleaners", ovvero le pulitrici al naturale, e devono il successo all’ingegno di Laura Smith. La donna che è la fondatrice di questa nuova attività lavorativa, con tanto di sito web e con la sezione “Lavora con noi”, ha affermato in diverse occasioni il vantaggio di diventare unasexy. Le Naturist Cleaners sono nate per puro caso, per la voglia di coniugare l’efficienza domestica con i vantaggi dello spirito naturalistico. L’azienda di Laura Smith, fino ad ...

