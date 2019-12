Omicidio di Gorlago | il figlio di Chiara Alessandri | Scusa per ciò che la mia mamma

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lavinia Greci A gennaioavrebbe ucciso Stefania Crotti per una questione di gelosia. Oggi i figli delle due donne frequentano la stessa scuola e giocano insieme Sono consapevoli della tragedia che, in modo diverso, ha colpito le loro famiglie, eppure a scuola i due bambini riuscirebbero a passare del tempo insieme. Anche giocando. La storia è quella che riguarda i figli di Stefania Crotti e. Quest'ultima, per gelosia, uccise Crotti e diede fuoco al suo corpo lo scorso gennaio. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, a distanza di mesi, Stefano Del Bello, marito della vittima e, nel disegno dell'accusa, movente di, proprio sul rapporto tra i due bambini ha dito che la figlia è abbastanza serena. Il rapporto tra i bambini Del Bello, ascoltato da quotidiano, avrebbe descritto il rapporto dei piccoli a scuola, fatto ...

