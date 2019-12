Oltre la soglia | il finale cambia collocazione | ecco quando andrà in onda

Leggi la notizia su blogo

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Ildilaè stato nuovamente spostato: nonquindi in, come inizialmente previsto, domenica prossima, 15 dicembre 2019, ma martedì 17 dicembre, alle 23:30, sempre su Canale 5. La decisione arriva dopo i bassi risultati, ovvero 1.483.000 telespettatori, 6,55% di share, ottenuti nella penultima puntata della fiction che, dopo quattro puntate al mercoledì, era stata spostata alla domenica per le sue ultime due puntate. Un tentativo in extremis per cercare di risollevare le sorti di una produzione che, durante la settimana, si era fermata intorno alle 1,8 milioni di persone il 9% di share.Tentativo che, evidentemente, non è riuscito: il tonfo della fiction è ancora più sonoro se si confronta con gli4 milioni di telespettatori e 20% di share del competitor diretto, ovvero Pezzi Unici su Raiuno, ma anche se si guarda al risultato di Che Tempo Che Fa su ...

im_LadyRainbow : Perché #oltrelasoglia non è finzione Oltre La Soglia racconta problemi reali che molte persone non hanno il coragg… - FabioTraversa : RT @PaoloSutera: Dopo il crollo di domenica scorsa, il finale di #OltreLaSoglia cambia ancora collocazione - PaoloSutera : Dopo il crollo di domenica scorsa, il finale di #OltreLaSoglia cambia ancora collocazione -