Oltre 600 sindaci a Milano alla marcia contro l’odio Segre | “Guardiamoci da amici

(Di martedì 10 dicembre 2019) “Un ringraziamento al sindaco die amico, Giuseppe Sala, a quello di Pesaro Matteo Ricci, al presidente dell’Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, e a tutti i più di 600, forse milleche hanno risposto da ogni parte d’Italia e sono venuti qui con le loro fasce tricolori. Non a rappresentare un partito o uno schieramento, ma un sentimento civico, senza colore politico, uniti oggi in questa alleanza trasversale”. E’ quanto ha detto la senatrice a vita e testimone della Shoah, Liliana, ringraziando il grande numero diche hanno partecipato oggi“L’odio non ha futuro” organizzata, a. “Io ho conosciuto l’odio – ha detto la-, io ho visto come sono diventata un rifiuto della società civilequale pensavo di appartenere. Ho sentito le parole dell’odio. E poi ho ...

