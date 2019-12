Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Vincenzo Spadafora | “Presto la legge olimpica” Le

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019), Ministro dello Sport, ha rassicurato tramite una nota tutte le istituzioni locali, Giovanni Malagò (Presidente del Coni) e la Fondazione delleInvernali di. Il politico ha infatti dichiarato che il Governo sta lavorando sullaOlimpica e ne ha parlato come “un esempio di trasparenza, divisione dei ruoli e rispetto delle competenze: presto sarà avviato l’iter di approvazione“. Grande soddisfazione da parte della stessa Fondazione come traspare da un comunicato. I firmatari Giuseppe Sala, Gianpietro Ghedina, Attilio Fontana, Luca Zaia, Giovanni Malagó e Luca Pancalli hanno ribadito la necessità di una rapida approvazione dellain modo da ottimizzare tutte le attività infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita dei Giochi. È intervenuto anche Giovanni Malagò: “Dopo il ritiro della candidatura di ...

zaiapresidente : ?? L'organizzazione delle Olimpiadi 2026 a Milano e Cortina procede, investitori stranieri si stanno facendo avanti.… - BeppeSala : Le Olimpiadi saranno una leva di sviluppo per Milano e anche un'occasione per colmare il gap che abbiamo per quanto… - NelloBologna : #Olimpiadi : Milano-Cortina, ecco il programma di avvicinamento al 2026 -