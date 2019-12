Olimpiadi Milano-Cortina 2026 | Giovanni Malagò | “Solo l’Italia poteva passare in pochi

oasport

(Di martedì 10 dicembre 2019)e Luca Pancalli, numeri 1 rispettivamente del CONI e del Comitato Paralimpico italiano, continuano nella loro opera legata al ricordare l’importanza delleInvernali didelper l’Italia intera. Lo testimoniano, in quanto raccolto dall’ANSA, i loro interventi al seminario internazionale che il CIO ha organizzato proprio per parlare della rassegna a cinque cerchi che si svolgerà tra sette anni., in particolare, ha richiamato l’idea di un’Italia capace di dare forma a nuovi progetti in poco tempo: “Dopo il ritiro della candidatura di Roma non dovevamo perdere la credibilità della comunità internazionale, e da lì con il sindaco diSala e l’allora governatore della Lombardia Maroni, e poi il suo successore Fontana, abbiamo deciso di virare. Abbiamo iniziato a riprogettare il dossier e poi ...

