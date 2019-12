Nyv e Federico di Amici “vincono” la finale di Tu Si Que Vales

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Maria De Filippi è ormai un brand della televisione italiana. I suoi programmi, pur avendo identità molto differenti, hanno una cifra stilistica comune: la sua. Per questo, non di rado, i vari “mondi” dell’universo mariano finiscono per sovrapporsi, entrando l’uno nell’altro, e creando “speciali” che, in fondo, si rivolgono per lo più allo stesso pubblico, come fossero puntate di una grande ed unica serie antologica. Era già successo con i protagonisti di Temptation Island ospiti a Uomini e Donne (terreno comune: le relazioni), adesso il nuovo crossover sarà tra Tu Si Queeddove il massimo comune denominatore è il talento. Il vincitore di Canto Se Alessandra Amoroso o Emma Marrone sono ormai di casa a Tu Si Que, gli allievi della scuola non hanno ancora mai fatto il “salto” in un altro programma del sabato sera di Canale 5. Succederà sabato prossimo quando due ...

